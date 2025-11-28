Cortes programados de Edesal en Villa Mercedes para este domingo

La empresa Edesal informó que el próximo domingo 30 de noviembre, en Villa Mercedes, se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico entre las 7:15 y las 12:30 para concretar tareas de mantenimiento general.

La zona afectada comprende el sector delimitado por P. de la Dársena, Jorge Luis Borges, Ruta Provincial 28 y Costanera. Además, el corte alcanzará calle Betbeder, entre Frente Constitucional y RP-28.

Desde la distribuidora recordaron que, ante dudas o consultas, los usuarios pueden comunicarse al 0266-466-5277 o ingresar a www.edesalenergia.com.ar.