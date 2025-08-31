Corrientes: El oficialismo se impone con más del 52% de los votos y LLA quedó en cuarto lugar

El oficialismo provincial logró imponerse con una amplia diferencia y los libertarios quedaron relegados al cuarto lugar.

El radicalismo consolida 30 años de hegemonía en la provincia

El intendente de Ituzaingó, hermano del actual gobernador, gobernará Corrientes hasta 2029.

Este domingo, Corrientes celebró elecciones provinciales para elegir gobernador, 15 diputados, 5 senadores y 73 intendentes.

Con el 52,61% de los votos, Juan Pablo Valdés —hermano del actual mandatario Gustavo Valdés— se impuso en primera vuelta, evitando el balotaje.

En segundo lugar quedó Martín Ascúa (peronismo) con el 20,1%, seguido por Ricardo Colombi (ECO), que obtuvo el 17,27%. Más atrás, con apenas el 8,24%, se ubicó Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza, que no logró cumplir con las expectativas de la fuerza nacional que lideran Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

“Muy contento, muy contento. Tenemos un número que nos da ganadores en primera vuelta”, expresó Valdés en la sede de campaña, acompañado de referentes de su espacio y de mandatarios de otras provincias como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes saludaron su victoria y destacaron la gestión del actual gobernador.

Con este resultado, la UCR extenderá su dominio en Corrientes a 30 años consecutivos. Juan Pablo Valdés, de 42 años y actual intendente de Ituzaingó, asumirá como gobernador y buscará dar continuidad al modelo iniciado por su hermano en 2017.