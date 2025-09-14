Córdoba de luto: dos muertos en un accidente aéreo en Bell Ville

Dos personas fallecieron este sábado por la tarde cuando una aeronave de acrobacias se precipitó a tierra en el Aero Club de Bell Ville. El hecho ocurrió en pleno espectáculo, cuando la avioneta perdió el control durante el despegue, impactó contra la pista y se incendió.

Las víctimas, ambas oriundas de Santa Fe, formaban parte del evento que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo.

Tras el siniestro, el fiscal de instrucción Nicolás Gambini se presentó en el lugar para preservar la zona hasta la llegada de autoridades federales. Luego, la fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada asumieron la dirección de la investigación, junto con la Junta de Seguridad en el Transporte.

Fuentes judiciales informaron que se busca establecer qué originó la pérdida de sustentación de la aeronave. Los primeros informes señalaron que la avioneta sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

Este episodio se suma a otro accidente reciente en Allen, Río Negro, donde un instructor de vuelo de 24 años murió tras ser impactado por una avioneta que realizaba prácticas de paracaidismo.