Copa de Oro: Santero volvió a dominar la clasificación en el Rosendo Hernández

El piloto mendocino Julián Santero, con el Ford Mustang del Fispa Corse, volvió a brillar en el Autódromo Rosendo Hernández al quedarse con la clasificación para abrir la Copa de Oro. Con un tiempo de 1m27s362, no solo superó por 11 milésimas al líder del campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), sino que además pulverizó su propio récord de pista por 0s594.

El podio de la clasificación lo completó Marcelo Agrelo (Toyota Camry), a 0s139 del mendocino.

La sesión cronometrada se disputó en condiciones especiales debido al nuevo asfaltado, que ofreció mayor grip pero también complicaciones: cada salida de pista levantaba tierra, alterando el rendimiento. En ese contexto, Santero logró adaptarse mejor y alcanzó su 10ª pole position en el TC, la segunda de la temporada para Ford.

“Este año fue difícil hacer una pole. Siento que es una revancha para nosotros. Este resultado nos muestra competitivos”, expresó Santero tras la clasificación.

Por su parte, Canapino destacó la paridad: “Quedamos a 11 milésimas, muy cerca. El asfalto nuevo favoreció a que los tiempos bajaran y se definiera todo en las últimas vueltas”.

El mendocino ya suma tres poles consecutivas en San Luis, un escenario donde además logró las últimas dos victorias finales. Sin embargo, aún tiene pendiente la victoria reglamentaria que lo habilite a pelear por el título de la categoría.

Clasificación – Los cinco más rápidos

Julián Santero (Ford Mustang) – 1m27s362 Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) – a 0s011 Marcelo Agrelo (Toyota Camry) – a 0s139 Otto Fritzler (Toyota Camry) – a 0s210 Agustín Martínez (Ford Mustang) – a 0s372

Detrás se ubicaron nombres de peso como Mariano Werner (6°), Christian Ledesma (7°), Juan Martín Trucco (8°) y Germán Todino (10°), todos dentro del mismo segundo, lo que anticipa una final muy ajustada.

La actividad continuará el domingo con las tres series clasificatorias (10:10, 10:35 y 11:00). La gran Final se disputará a partir de las 13:30, a 25 giros o 50 minutos.

El Rosendo Hernández, reacondicionado para esta edición, recibirá a una multitud para el inicio de la definición de la corona 2025 del Turismo Carretera.