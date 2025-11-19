Copa Calle Angosta: llega la 29° edición del clásico infantil

La histórica Copa Calle Angosta vuelve a latir fuerte en Villa Mercedes. El próximo 10 de diciembre comenzará la 29° edición del torneo infantil más emblemático de la ciudad, una competencia que ya es tradición y que este año llega con un condimento especial: será parte de los festejos por el centenario del Club Pringles.

Al frente de la organización está Andrés Suárez, coordinador de inferiores y, a sus 24 años, un apasionado del club que vivió este torneo desde adentro, primero como jugador y hoy como responsable de cada detalle. En diálogo con Villa Mercedes Info, Contó: “Para mí es muy especial. Jugué varias veces la Copa y ahora estar del otro lado, organizando, es un orgullo enorme”.

La Copa comprende categorías desde 2012 a 2019 y busca reunir ocho equipos por división. El año pasado rondaron los 70 equipos y este año apuntan a igualar —o incluso superar— esa cifra.

A la participación local se le suman equipos de Juan Llerena, Justo Daract, La Toma y varios clubes que están por confirmar. Además, hay consultas desde Córdoba y General Belgrano, un indicio de que la convocatoria se expande y la Copa hace ruido más allá de la provincia.

Una de las grandes noticias de esta edición es la presencia de captadores oficiales de Vélez Sarsfield y Sarmiento de Junín, que vendrán a observar a los chicos en plena competencia. “Es una oportunidad enorme para ellos. El año pasado muchos fueron vistos y después viajaron a hacer pruebas a Buenos Aires”.

Este año, el objetivo no es solo que los chicos jueguen, sino generar un evento para toda la familia. La organización trabaja en un acto inaugural, música en vivo y la posibilidad de que emprendedores locales monten stands dentro del club. Los interesados en participar con sus emprendimientos pueden comunicarse directamente con la organización.

Por otra parte, Andrés transmite con la simpleza de quien ama este deporte desde siempre, un mensaje para aquellos niños que van a participar: “Que lo disfruten. Que lo jueguen sin pensar en ganar o perder. La Copa queda como un recuerdo hermoso; yo todavía recuerdo todas las que jugué. Además, todos los chicos se llevan su premio. Eso es lo más lindo”.

La Copa Calle Angosta no es solo un fixture lleno de partidos: es tradición, comunidad, fútbol puro y emoción. Una postal del cierre del año para cientos de chicos que sueñan, se divierten y guardan este torneo como un recuerdo imborrable.

Este 2025, en el año del centenario del club, la Copa promete brillar más que nunca.

Para inscripciones y más información comunicarse con Andrés Suárez (2657-690841) o Exequiel Magallanes (2657-642511). Los equipos pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre. El pago de la inscripción podrá realizarse hasta uno o dos días antes del inicio del torneo.

Enterate de todas las noveades de la copa en @copacallengosta