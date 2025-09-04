Copa Argentina: Newell’s y Belgrano definen un semifinalista en La Pedrera

El próximo miércoles 17 de septiembre, el Estadio Único de La Pedrera en Villa Mercedes volverá a vibrar con un duelo de alto voltaje: Newell’s Old Boys de Rosario se medirá con Belgrano de Córdoba en los cuartos de final de la Copa Argentina.

La Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, llega con la necesidad de recuperarse tras la derrota en el clásico rosarino y con el envión de haber eliminado a Atlético Tucumán con un vibrante 3-2 en Salta. El gol clave lo marcó el paraguayo Carlos González, que selló el regreso del equipo a esta instancia después de seis años.

Por su parte, el Pirata cordobés atraviesa un momento de confianza tras vencer a Independiente 2-0 en el Gigante de Arroyito con tantos de Franco Jara y Lucas Zelarayán. Esa victoria le permitió romper una mala racha y meterse nuevamente entre los ocho mejores del certamen luego de nueve temporadas.

El vencedor de este cruce se enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.

San Luis ya recibió cinco encuentros de la Copa Argentina en esta edición, con un impacto económico estimado en más de 6 mil millones de pesos. Con la pasión de rosarinos y cordobeses, se espera que La Pedrera presente un marco imponente, cargado de color y fútbol del interior.