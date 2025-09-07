Contundente victoria de Fuerza Patria sobre LLA por más de 13 puntos: 46,9 a 33,8

Fuerza Patria (peronismo) logró una contundente victoria en las elecciones legislativas bonaerenses, al imponerse por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA). Con el 86,71% de las mesas escrutadas, la alianza peronista cosechó 46,96% de los votos, mientras que el espacio libertario obtuvo 33,85%.

En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, con 5,40%, y más atrás el Frente de Izquierda, con 4,37%.

La clave del triunfo peronista estuvo en el arrastre del conurbano bonaerense: en la Primera Sección alcanzó 47,26% contra 37,16% de LLA, y en la Tercera Sección se impuso con 53,86% frente al 28,56% del liberalismo.

El resultado consolida el predominio del peronismo en el distrito gobernado por Axel Kicillof, tras el armado de unidad que incluyó al PJ bonaerense de Máximo Kirchner y al Frente Renovador de Sergio Massa.

La participación electoral fue del 62,79% del padrón.

🔹 Resultados por secciones

Primera : FP 47,26% – LLA 37,16% (6 bancas FP, 3 LLA).

Segunda : FP 35,43% – LLA 29,82%.

Tercera : FP 53,86% – LLA 28,56%.

Cuarta : FP 40,28% – LLA 30,30% – Somos Buenos Aires 19,99%.

Quinta : triunfo de LLA con 41,56% vs. FP 37,54%.

Sexta : LLA 41,79% – FP 34,13%.

Séptima : FP 38,22% – LLA 32,84%.

Octava (La Plata): FP 43,61% – LLA 36,95%.

Otras fuerzas: Potencia 1,40%, Unión y Libertad y Nuevos Aires 1,29% cada una.