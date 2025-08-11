La Dirección de Prevención y Gestión de la Emergencia confirmó que el incendio forestal registrado en las últimas horas en la zona de Potrero de los Funes y Estancia Grande se encuentra controlado y sin actividad, bajo guardia de cenizas.

Si bien persisten puntos calientes, estos son monitoreados de manera constante por Bomberos de la Policía de la Provincia y bomberos voluntarios de Potrero de los Funes, El Volcán y Estancia Grande.

Según la primera evaluación, las llamas solo consumieron maleza, sin provocar daños en viviendas ni afectar a personas. Las condiciones climáticas fueron favorables para las tareas, con ausencia casi total de vientos, lo que permitió avanzar hacia la contención total del incendio. El personal involucrado en contener las llamas fue de aproximadamente 40 bomberos voluntarios.

Recomendaciones oficiales:

No encender fuego en zonas rurales o cercanas a pastizales.

Evitar arrojar colillas, vidrios u objetos que generen combustión.

Seguir las indicaciones de las autoridades y no ingresar a áreas afectadas.

Ante humo o fuego, dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La Dirección enfatizó que la prevención es clave para proteger el medio ambiente y la seguridad de la comunidad.