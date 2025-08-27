Continúan las jornadas soleadas y ventosas con tardes cálidas en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este miércoles 27 de agosto se presentará con cielo mayormente despejado, una mañana fresca cercana a los 5°C y una tarde cálida con máximas en torno a los 26°C.

El viento del sector norte soplará con intensidad leve a regular (12 a 38 km/h), aunque durante la tarde podrían registrarse ráfagas superiores a 50 km/h en el noroeste provincial. Hacia la noche, el viento rotará al noreste y disminuirá levemente.

Para el jueves 28, se prevén condiciones similares: cielo despejado, mínima promedio de 6°C y una máxima de 27°C. El viento norte mantendrá intensidad leve a moderada (12 a 28 km/h), con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en la región noroeste.