Continúa la búsqueda de Domingo Isaac Ledesma en San Luis

Este martes se realizó una conferencia de prensa en la que las fiscales de Género N° 2, Antonella Córdoba y Mercedes García, junto al jefe de la Comisaría N° 38, Nicolás Pedernera, brindaron detalles sobre el estado de la investigación por la desaparición de Domingo Isaac Ledesma, de 65 años, en la ciudad de San Luis.

Según la información oficial, el paradero del adulto mayor se desconoce desde el 16 de enero, mientras que la Fiscalía tomó intervención formal el día 19. La última vez que fue visto fue el 21 de enero, en inmediaciones de avenida Lafinur y calle Tomás Jofré.

Desde el inicio de la causa se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, entrevistas a personas de su entorno, rastrillajes en distintos puntos de la ciudad, uso de drones y canes especializados, operativos puerta a puerta y un trabajo articulado con fuerzas de seguridad y áreas especializadas.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa en pleno desarrollo y que no se descarta ninguna hipótesis, con el objetivo principal de dar con el paradero del señor Ledesma. En ese marco, solicitaron la colaboración de la comunidad, especialmente mediante la difusión del único registro audiovisual disponible, en el que se lo observa caminando.

Para facilitar su identificación, se detalló que el hombre presenta un lunar en la mejilla, una cicatriz en una de sus manos y una forma particular de caminar.

Asimismo, se informó que toda información será tratada con absoluta reserva y que los avances de la causa se comunicarán únicamente por los canales oficiales del Ministerio Público Fiscal.

Ante cualquier dato de interés, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.