Carolali, terapeuta especializada en constelaciones familiares con enfoque ancestral y chamánico, visitó el estudio para compartir su visión sobre este recurso terapéutico que, según explicó, no es una técnica ni una terapia en sí misma, sino una herramienta para ordenar y comprender situaciones personales que afectan nuestras vidas.

Carolali remarcó en “El Potenciómetro” que “toda sanación comienza con mamá y papá”, ya que el primer paso en una constelación es revisar el origen familiar y la relación con los progenitores, más allá del vínculo. “Podemos ser hijos siempre, estén o no en este plano, pero otra cosa es cómo nos llevamos con ellos, y ahí comienza la verdadera transformación”, subrayó.

La ansiedad como regulador

Ante la pregunta de una vecina de Villa Mercedes sobre la ansiedad, Carolali fue clara: “Tiene una función psicobiológica. Es un regulador para evitar la depresión y viceversa. Pero cuando se vuelve crónica, es necesario un acompañamiento interdisciplinario que puede incluir psicología, psiquiatría y constelaciones”.

Herencias emocionales y patrones ocultos

Desde la envidia entre hermanos hasta el abuso psicológico, las constelaciones revelan dinámicas inconscientes heredadas: “Muchas veces cargamos con historias que no son nuestras”, dijo, y destacó que el cuerpo suele responder cuando no ponemos límites. Ejemplificó el caso de una mujer que bajó 26 kilos tras trabajar el tema de los límites emocionales y no simplemente la alimentación.

Pareja, salud y trabajo: todo tiene raíz

En casos de relaciones conflictivas o repetitivas, “hay que mirar la infancia y el estado emocional de los padres durante la concepción”, explicó Carolali. Y enfatizó que constelar en soledad no alcanza si la otra parte de la pareja no hace su propio recorrido. “Sanar la pareja es, primero, sanar la propia historia”.

También respondió sobre el uso de constelaciones en temas laborales y de salud: “Existen ramas como las constelaciones organizacionales y estructurales, que son muy eficaces para analizar negocios e instituciones”.

Tomar a los padres: la base de todo

Frente a la pregunta clave de qué significa “tomar a los padres”, Carolali definió: “Es honrar el origen, no la historia vivida con ellos. Comprender que gracias a ellos estamos vivos. Negarlos es negarnos a nosotros mismos”.