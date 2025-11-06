Conmoción en San Luis por el hallazgo sin vida de una psicóloga de 37 años

En una vivienda ubicada en calle Falucho 1120, entre Las Heras y Bolívar, fue hallada sin vida Lucía Gabriela Yuhasz, de 37 años, quien se desempeñaba como psicóloga.

Según informaron fuentes policiales, una allegada decidió acercarse al domicilio tras varios días sin poder comunicarse con la mujer. Al no recibir respuesta, dio aviso a la Policía, que intervino a través de efectivos de la Comisaría 1° y del Departamento de Homicidios. Los uniformados ingresaron por la fuerza y encontraron a Yuhasz sin vida en el interior del inmueble.

La médica forense Patricia Gallardo, integrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, realizó la autopsia este jueves y determinó que la causa de muerte fue insuficiencia cardiorrespiratoria, aunque aclaró que se aguardan los resultados de estudios complementarios para establecer los motivos que la provocaron.

Una fuente cercana a la investigación informó que el domicilio no presentaba signos de violencia ni desorden, y que todas las medidas de seguridad estaban intactas. La vivienda estaba cerrada con llave desde adentro, y en el lugar se encontraban las pertenencias personales y el vehículo de la profesional, lo que descartaría, en principio, la hipótesis de un hecho delictivo.

El cuerpo fue hallado en el baño y, según las estimaciones médicas, llevaba entre seis y ocho días fallecida. Allegados y familiares describieron a la víctima como “una mujer que solía autoaislarse”, razón por la cual su falta de contacto durante varios días no generó alarma inmediata.