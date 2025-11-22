Conmebol Sudamericana 2025: Lanús vuelve a reinar en América

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por 5-4 en los penales a Atlético Mineiro, luego de empatar 0-0 en una final tensa disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

La gran figura de la noche fue el arquero Nahuel Losada, quien atajó tres remates en la tanda y se convirtió en el héroe absoluto del título.

El Granate obtuvo así su segundo trofeo en esta competencia (había ganado en 2013) y el tercero internacional de su historia. Además, aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 y jugará la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores.

🔥 Una final cerrada y llena de tensión

Mineiro mostró mayor ambición en el inicio, con buen manejo de la pelota a través de Alan Franco y Dudu, mientras que Bernard estrelló un tiro libre en el palo. Sin embargo, Lanús resistió con orden y tuvo en Losada a un arquero imbatible.

El conjunto argentino aprovechó sus momentos y equilibró el partido en el complemento. El tiempo extra fue una continuidad del juego cerrado: Mineiro moviendo la pelota y Lanús defendiendo con disciplina.

La jugada más clara del suplementario fue un mano a mano de Igor Gomes, que Losada desactivó con una tapada monumental que anunciaba su destino de figura.

⚽ Los penales: un drama a la altura de la final

La definición tuvo todos los condimentos. Lanús comenzó pateando y Walter Bou falló el primero. Pero Losada, en estado de gracia, respondió atajando el tiro de Hulk.

Luego detuvo los remates de Biel Teixeira y Vitor Hugo, este último el que selló la victoria y desató el delirio granate.

En la serie anotaron Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo y Watson, mientras que Lautaro Acosta tuvo la chance de liquidarlo antes, pero su disparo al medio fue contenido por Everson.

🎤 Testimonios con el corazón en la mano

“Remé mucho para estar en este momento. Cuando pienso en cuando nadie me daba dos mangos… mirá dónde estoy”, expresó un emocionadísimo Nahuel Losada, elegido la figura de la final. “Este campeonato es para todos los que me formaron. El fútbol, a veces, paga”.

El capitán Carlos Izquierdoz, de enorme final personal, también habló entre lágrimas:

“Lo soñamos tanto… Por fin llegó. Mineiro es un equipazo, pero este club siempre pelea. Y sí, sigo. Voy a seguir”.

⭐ Un campeón sólido, silencioso y efectivo

Con la conducción de Mauricio Pellegrino, que ganó su primer título como entrenador, y el liderazgo de figuras como Losada, Izquierdoz, Salvio y Acosta, Lanús vuelve a meterse en la historia grande del continente.

El Granate igualó a Boca e Independiente como uno de los clubes argentinos con más títulos de Sudamericana.

La estrella 2025 ya brilla en el escudo.