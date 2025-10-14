Confirmaron que la moto del accidente fatal había sido robada horas antes

Un joven de 25 años falleció y otro resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes 13 de octubre en la rotonda de avenida Circunvalación (ex ruta nacional 147) y ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cerca de las 21:45, cuando un joven de 21 años circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta Maverick tipo chopera, acompañado por otro joven de 25 años. Al llegar a la rotonda, perdió el control del rodado y ambos cayeron, impactando contra la base de madera de un cartel de señalización.

Como consecuencia del golpe, el acompañante murió en el lugar, hecho que fue constatado por personal médico del Sempro. En tanto, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde permanece internado con politraumatismos.

Horas más tarde, tras realizar las pericias correspondientes, se comprobó que la motocicleta había sido robada previamente en el barrio Procrear. El propietario del vehículo se presentó en la Comisaría Seccional 4ª para radicar la denuncia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional 38ª, la División Accidentología Vial y la Dirección General de Bomberos de la Policía de San Luis.