La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en el caso de obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz . El fallo original había sido emitido en diciembre de 2022, y tras una extensa revisión, la Sala IV de Casación desestimó agregar el cargo de asociación ilícita, como solicitó la Fiscalía.

La Sentencia: Un nuevo paso en el caso Vialidad

En un documento de 1,541 páginas , Casación también confirmó las condenas de otros implicados, incluyendo a Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti con penas similares. Otros exfuncionarios fueron condenados con penas menores, y se ratificaron las absoluciones del exministro Julio De Vido , entre otros.

La sentencia no será ejecutada inmediatamente, ya que las partes podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de un plazo de diez días hábiles. Este fallo aún no es definitivo, dado que la Corte Suprema no cuenta con plazos obligatorios para resolver el caso.

El alcance de la condena y su impacto en las elecciones

Pese a esta condena, Cristina Kirchner podría postularse en las próximas elecciones, ya que el fallo no es firme y una eventual aplicación del proyecto de Ficha Limpia no afectará casos anteriores.

Operativo de seguridad y respaldo a la ex presidenta

En los tribunales de Comodoro Py se implementó un operativo especial de seguridad debido a la realización de una “clase pública” organizada en apoyo a la ex presidenta y en rechazo al “lawfare”. Kirchner, quien no asistió a la audiencia, expresó en redes sociales su rechazo al fracaso y sostuvo que el objetivo es proscribirla políticamente.

Un perjuicio de 84 mil millones de pesos.

Los jueces de Casación señalaron que el caso involucra un perjuicio económico de aproximadamente 84 mil millones de pesos . Durante los años 2003 a 2015, los contratos de obra pública en Santa Cruz fueron adjudicados repetidamente a empresas de Lázaro Báez , lo cual constituyó una maniobra fraudulenta en detrimento de la administración pública.