Conferencia de prensa: todos los detalles del megaoperativo con armas y autos robados

La ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, encabezó este viernes una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre un operativo de gran magnitud en Villa Mercedes. La acción incluyó siete allanamientos que derivaron en el secuestro de armas de fuego, vehículos robados y otros elementos vinculados a delitos.

Sosa destacó la tarea conjunta entre la Policía, la Justicia y el Ministerio de Seguridad: “Se ha reforzado la investigación y el trabajo policial, y los resultados son muy buenos. Si bien nos compete la prevención, necesitamos el complemento de la Justicia para que los responsables reciban las penas correspondientes”.

El fiscal Maximiliano Bazla Cassina, a cargo de la investigación, explicó que la causa se inició hace dos meses y que durante los procedimientos se hallaron cinco vehículos, cuatro de ellos con pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el comisario Germán Gómez, jefe del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes, informó que además se recuperaron bicicletas robadas y plantas de cannabis, estas últimas bajo competencia de la Justicia Federal. “Fue un trabajo arduo y profesional, que permitió sacar armas de circulación y prevenir futuros delitos”, afirmó.

Hasta el momento, cuatro personas fueron imputadas por tenencia ilegal de armas de fuego y una quinta por encubrimiento agravado. Todas son mayores de edad y en las próximas horas se formalizarán los cargos.

El operativo fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal, con la participación de distintas dependencias policiales, consolidando el trabajo articulado entre instituciones para fortalecer la seguridad en San Luis.