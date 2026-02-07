Conductores de Uber, DiDi y Cabify realizaron un apagón nacional por condiciones precarias

Conductores de plataformas de transporte realizaron un apagón nacional de 24 horas en reclamo por la reducción de tarifas y comisiones que perciben por viaje. La medida, que se extendió en todo el país, involucró a choferes que prestan servicio a través de Uber, DiDi y Cabify, quienes decidieron desconectarse de las aplicaciones como forma de protesta.

El conflicto se originó en enero, cuando las empresas aplicaron bajas en la tarifa base, el monto mínimo y el pago por kilómetro, sin modificar los valores que abonan los usuarios. Según los trabajadores, esta decisión impactó de manera directa en sus ingresos y profundizó la pérdida del poder adquisitivo.

Desde el sector calificaron la situación como “insostenible” y advirtieron sobre el deterioro de las condiciones laborales, al tiempo que señalaron la falta de respuestas por parte de las compañías. Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina, sostuvo que “nadie da la cara por parte de las aplicaciones para explicar cómo manejan los valores” y remarcó que “el reclamo es para que las empresas solucionen el tema”.

A fines de 2025, la agrupación presentó un pedido formal ante la Cámara de Diputados bonaerense para abrir un canal de diálogo y avanzar con urgencia en un marco regulatorio que ordene el funcionamiento de estas plataformas. Los choferes describieron el escenario actual como precario y reclamaron reglas claras, seguridad jurídica y condiciones laborales mínimas.

En ese sentido, destacaron que cumplen con los requerimientos legales para circular, como monotributo, licencia profesional, antecedentes penales, seguro obligatorio y vehículos en condiciones. Por ello, insistieron en la necesidad de una legislación provincial que ordene la actividad y, a la vez, amplíe las alternativas de movilidad segura para los usuarios.

