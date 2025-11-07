Condiciones de las rutas y autopistas en San Luis: lluvias y precaución al volante

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6) informó el estado del tiempo en rutas y autopistas de la provincia de San Luis, donde prevalece el cielo nublado, lluvias intermitentes y buena visibilidad en la mayoría de los tramos.
Hasta el momento, no se registran cortes ni accidentes viales, aunque se aconseja conducir con precaución debido a la calzada mojada y ráfagas de viento sur en algunos sectores.
Principales autopistas y rutas
-
Autopista de las Serranías Puntanas: entre Paso de las Carretas y el Autódromo Rosendo Hernández, y desde allí hasta Desaguadero, presenta cielo nublado, lluvias y buena visibilidad.
No se reportan siniestros ni cortes.
-
Autopista Provincial N° 20 y Autopista 25 de Mayo: mantienen condiciones similares, con tránsito normal y sin novedades.
-
Avenida Santos Ortiz, Ruta Nacional N° 146 y Ruta Nacional N° 147: cielo cubierto, lluvias leves y buena visibilidad; sin cortes de calzada.
-
Autopista Los Puquios – Ruta Provincial N° 9: sin incidentes reportados, aunque con calzada mojada por las lluvias.
Informes por Departamentos de Seguridad Vial
-
Departamento Vial 2
En los puestos limítrofes de Posadas Las Vizcacheras y Justo Daract, se registran lluvias y ráfagas de viento sur, con visibilidad buena y rutas transitables.
-
Departamento Vial 3
En Santa Rosa y La Punilla, continúan las lluvias persistentes y el viento sur, pero las rutas provinciales 1, 5, 10 y 23 permanecen transitables.
-
Departamento Vial 4
En Casimiro Gómez, Arizona y Bajada Nueva, se reportan lluvias leves a moderadas, sin afectación en la transitabilidad.
-
Departamento Vial 5
Desde Quines hasta San Francisco y Lafinur, así como en La Tranca, Baldecito y Las Palomas, se mantienen lloviznas y viento norte, con buena visibilidad.
Se solicita circular con precaución por sectores con calzada húmeda.
🚗💧 Recomendaciones para los conductores
Las autoridades reiteran la importancia de reducir la velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos y encender las luces bajas durante las lluvias.
Además, aconsejan evitar maniobras bruscas y verificar el correcto funcionamiento de los frenos y limpiaparabrisas antes de emprender viaje.