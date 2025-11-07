Condiciones de las rutas y autopistas en San Luis: lluvias y precaución al volante

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6) informó el estado del tiempo en rutas y autopistas de la provincia de San Luis, donde prevalece el cielo nublado, lluvias intermitentes y buena visibilidad en la mayoría de los tramos.

Hasta el momento, no se registran cortes ni accidentes viales, aunque se aconseja conducir con precaución debido a la calzada mojada y ráfagas de viento sur en algunos sectores.

Principales autopistas y rutas

Autopista de las Serranías Puntanas : entre Paso de las Carretas y el Autódromo Rosendo Hernández , y desde allí hasta Desaguadero , presenta cielo nublado, lluvias y buena visibilidad .

No se reportan siniestros ni cortes.

Autopista Provincial N° 20 y Autopista 25 de Mayo : mantienen condiciones similares , con tránsito normal y sin novedades.

Avenida Santos Ortiz , Ruta Nacional N° 146 y Ruta Nacional N° 147 : cielo cubierto, lluvias leves y buena visibilidad; sin cortes de calzada.

Autopista Los Puquios – Ruta Provincial N° 9: sin incidentes reportados, aunque con calzada mojada por las lluvias.

Informes por Departamentos de Seguridad Vial

Departamento Vial 2

En los puestos limítrofes de Posadas Las Vizcacheras y Justo Daract , se registran lluvias y ráfagas de viento sur , con visibilidad buena y rutas transitables .

Departamento Vial 3

En Santa Rosa y La Punilla , continúan las lluvias persistentes y el viento sur , pero las rutas provinciales 1, 5, 10 y 23 permanecen transitables .

Departamento Vial 4

En Casimiro Gómez, Arizona y Bajada Nueva , se reportan lluvias leves a moderadas , sin afectación en la transitabilidad.

Departamento Vial 5

Desde Quines hasta San Francisco y Lafinur, así como en La Tranca, Baldecito y Las Palomas, se mantienen lloviznas y viento norte, con buena visibilidad.

Se solicita circular con precaución por sectores con calzada húmeda.

🚗💧 Recomendaciones para los conductores

Las autoridades reiteran la importancia de reducir la velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos y encender las luces bajas durante las lluvias.

Además, aconsejan evitar maniobras bruscas y verificar el correcto funcionamiento de los frenos y limpiaparabrisas antes de emprender viaje.