Condiciones de las rutas y autopistas en San Luis: lluvias y precaución al volante

Cielos nublados, calzadas mojadas y buena visibilidad en la mayoría de los tramos

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6) informó el estado del tiempo en rutas y autopistas de la provincia de San Luis, donde prevalece el cielo nublado, lluvias intermitentes y buena visibilidad en la mayoría de los tramos.
Hasta el momento, no se registran cortes ni accidentes viales, aunque se aconseja conducir con precaución debido a la calzada mojada y ráfagas de viento sur en algunos sectores.

Principales autopistas y rutas

  • Autopista de las Serranías Puntanas: entre Paso de las Carretas y el Autódromo Rosendo Hernández, y desde allí hasta Desaguadero, presenta cielo nublado, lluvias y buena visibilidad.
    No se reportan siniestros ni cortes.

  • Autopista Provincial N° 20 y Autopista 25 de Mayo: mantienen condiciones similares, con tránsito normal y sin novedades.

  • Avenida Santos Ortiz, Ruta Nacional N° 146 y Ruta Nacional N° 147: cielo cubierto, lluvias leves y buena visibilidad; sin cortes de calzada.

  • Autopista Los Puquios – Ruta Provincial N° 9: sin incidentes reportados, aunque con calzada mojada por las lluvias.

Informes por Departamentos de Seguridad Vial

  • Departamento Vial 2
    En los puestos limítrofes de Posadas Las Vizcacheras y Justo Daract, se registran lluvias y ráfagas de viento sur, con visibilidad buena y rutas transitables.

  • Departamento Vial 3
    En Santa Rosa y La Punilla, continúan las lluvias persistentes y el viento sur, pero las rutas provinciales 1, 5, 10 y 23 permanecen transitables.

  • Departamento Vial 4
    En Casimiro Gómez, Arizona y Bajada Nueva, se reportan lluvias leves a moderadas, sin afectación en la transitabilidad.

  • Departamento Vial 5
    Desde Quines hasta San Francisco y Lafinur, así como en La Tranca, Baldecito y Las Palomas, se mantienen lloviznas y viento norte, con buena visibilidad.
    Se solicita circular con precaución por sectores con calzada húmeda.

🚗💧 Recomendaciones para los conductores

Las autoridades reiteran la importancia de reducir la velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos y encender las luces bajas durante las lluvias.
Además, aconsejan evitar maniobras bruscas y verificar el correcto funcionamiento de los frenos y limpiaparabrisas antes de emprender viaje.