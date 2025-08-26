Condenaron a un profesor de taekwondo por abuso sexual

El profesor de taekwondo y preparador físico Jorge Cabrera (65) fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión efectiva por tres hechos de abuso sexual simple agravados por su condición de educador, cometidos contra tres alumnas.

El fallo fue dictado por el Tribunal del Colegio de Jueces, integrado por José Luis Flores, Fernando Julio de Viana y Adriana Karina Lucero Alfonso, que aceptó el juicio abreviado propuesto por la Fiscalía y la defensa.

Además de la pena de prisión, Cabrera recibió la inhabilitación especial perpetua para ejercer como profesor o entrenador de cualquier disciplina deportiva, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. También quedó prohibida la posibilidad de gestionar o recibir autorizaciones estatales vinculadas a esas actividades.

El condenado, que cumplía prisión domiciliaria desde 2023, fue trasladado de manera inmediata al Servicio Penitenciario Provincial, a la espera de que la sentencia quede firme y pase al Juzgado de Ejecución Penal.

La audiencia se realizó el 19 de agosto, donde la fiscal Virginia Palacios presentó el acuerdo alcanzado con los abogados defensores María de los Ángeles De Pascuale y Alfredo Garro, con la conformidad del Defensor Adjunto de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, las víctimas y sus representantes legales, Bernardo Estrada y Pablo Piriz Dutra.

El imputado reconoció los hechos, consistentes en tocamientos y manifestaciones verbales de connotación sexual, en perjuicio de tres alumnas, dos de ellas menores de edad. Las denuncias habían sido radicadas en 2023.

El juicio abreviado permitió resolver la causa de manera más ágil, dado que el imputado admitió su responsabilidad y se consensuó una pena que luego fue homologada por el tribunal.