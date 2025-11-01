Condenan al ex ministro Claudio Latini a 2 años y medio de prisión en suspenso

El ex ministro de Seguridad de San Luis, Claudio Latini, fue condenado este viernes a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública.

La sentencia fue dictada por el Tribunal integrado por Eugenia Zabala Chacur, Fernando De Viana y Hugo Saá Petrino, que consideró probado que Latini dispuso el traslado de bienes estatales desde Terrazas del Portezuelo el 7 de diciembre de 2023, utilizando personal a su cargo, cuando aún se desempeñaba como ministro en la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

El fallo valoró como atenuante la falta de antecedentes penales, pero destacó como agravante el abuso de poder y la proximidad del cambio de gobierno.

Pese a la condena, Latini no irá a prisión, ya que la pena impuesta no cumple los requisitos de cumplimiento efectivo, aunque deberá respetar las condiciones impuestas por la sentencia.