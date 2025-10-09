Condenan a 12 años de prisión a un catequista por abuso sexual en San Luis

El Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis condenó a 12 años de prisión a un hombre que se desempeñaba como catequista en una parroquia local, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual doblemente calificado, por su rol de guarda y encargado de la educación de la víctima.

El fallo fue dictado este martes por los jueces Ariel Parrillis (presidente), María Eugenia Zabala Chacur y Fernando De Viana, quienes consideraron acreditadas las denuncias efectuadas por la familia del menor, que tenía 12 años al momento de los hechos.

Durante el debate oral, el imputado negó las acusaciones y aseguró que “todo fue un invento de la madre del niño”. No obstante, la querella, representada por la abogada Fernanda Pereyra Jamenson, subrayó que el acusado “no mostró arrepentimiento alguno” y que la investigación “reunió pruebas contundentes”, especialmente la declaración del menor en Cámara Gesell, donde relató los episodios ocurridos durante su preparación para recibir la confirmación.

Por su parte, el abogado defensor, Delfín Chávez, sostuvo que “no se logró determinar con precisión el momento ni el lugar de los hechos”, y calificó el testimonio de la víctima como “una expresión guionada”. Aun así, el tribunal consideró las pruebas suficientes para dictar condena y ordenó el traslado inmediato del acusado al Servicio Penitenciario Provincial.

Según informó la querella, podrían existir otras denuncias en curso contra el mismo hombre, aunque no fueron unificadas por encontrarse en distintas etapas judiciales.