Condenado por violar a su hija de 12 años: la Justicia dictó 12 años de cárcel

Un tribunal condenó a 12 años de cárcel a un hombre acusado de violar a su hija de 12 años, quien padece una discapacidad auditiva. El hecho ocurrió en 2020 y recién fue llevado a juicio en 2024, tras años de demoras judiciales.

El abogado de la familia, Germán Anabitarte, en diálogo con VMI Radio 88.1, explicó que la causa se inició cuando la víctima, mediante un dibujo y frases cortas, denunció el abuso ante su abuela. La niña confirmó lo sucedido en una Cámara Gesell, y estudios médicos corroboraron lesiones compatibles con acceso carnal.

Pese a los pedidos de la Fiscalía —que había solicitado entre 14 y 15 años de prisión—, el tribunal resolvió imponer 12 años de cumplimiento efectivo. El condenado fue trasladado al Servicio Penitenciario tras conocerse el veredicto.

Actualmente, la víctima tiene 16 años y vive bajo el cuidado de sus abuelos maternos.