Concejales afectados por falsa denuncia iniciarían querella

Según trascendió, varios ediles se consideran directamente perjudicados por las acusaciones públicas que Quiroga formuló durante la última campaña electoral, particularmente en relación al programa municipal de asistencia y microcréditos otorgados tras la devastadora tormenta de granizo que afectó a miles de vecinos.

Dicho programa —que requirió fotos de daños, plazos de gracia y un seguimiento administrativo— fue auditado y aprobado por el Concejo Deliberante, además de haber sido respaldado judicialmente por el Tribunal de Contralor y por los juzgados intervinientes, que verificaron que la gestión municipal se encontraba en regla.

A pesar de ello, Quiroga sostuvo públicamente que los créditos se habrían distribuido de forma irregular, y le sumó una veintena de denuncias administrativas, un discurso que podría entenderse como plataforma política y que derivó en su incorporación como candidata del Partido Justicialista, pese a presidir el partido MOCOMER. Su esposo, Carlos Cobo —ex miembro del Superior Tribunal de Justicia y actual abogado de exfuncionarios investigados— ha sido señalado por su historial de presentaciones judiciales con fines políticos.

Tras la contundente derrota electoral de su lista y en medio del avance de la investigación por falsa denuncia, los concejales que evalúan la querella consideran que las declaraciones de Quiroga habrían dañado la honra, el trabajo institucional y la confianza pública en un momento de extrema vulnerabilidad para la ciudad, que atravesaba la emergencia tras la histórica tormenta. Quiroga habría dicho declarado, según publicaciones de “El Diario de la República” que “…daba la impresión que firmaban a libro cerrado”.

De concretarse, la acción judicial se sumaría a los expedientes ya abiertos y podría incrementar el frente legal que enfrenta la dirigente, quien asumiría su banca por primera minoría, aunque su situación judicial podría afectar su incorporación al cuerpo deliberativo.

Por el momento, los ediles esperan definiciones procesales en la causa principal para avanzar con una presentación conjunta.