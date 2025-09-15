Con 16 años, Julián quiere llegar a Racing y Sarmiento: necesita apoyo para viajar

Con apenas 16 años, el futbolista Julián Barrios está decidido a perseguir su gran meta: viajar a Buenos Aires para probarse en Sarmiento de Junín y Racing Club. Para poder hacerlo, necesita reunir 300 mil pesos y su familia lanzó una campaña solidaria que incluye la venta de empanadas.

Julián actualmente juega en Racing de Villa Mercedes y también practica futsal en el Leicester. Su recorrido futbolístico comenzó a los 10 años, cuando llegó desde Rosario, Santa Fe, y rápidamente encontró en la pelota una pasión que lo acompaña desde entonces. Pasó por San José y, tras ese paso, volvió a vestir la camiseta de Racing, el club donde dio sus primeros pasos.

“Es un sueño que quiero cumplir y voy a poner todo de mí para lograrlo”, aseguró el joven, que ahora espera la colaboración de la comunidad para alcanzar el objetivo y poder mostrar su talento en el fútbol grande.

La venta de empanadas se realizará los días sábado y domingo al mediodía y el valor de la docena es de $6.000. Podés hacer tu pedido al 2657-239759 o al 2657-640104.