Comuna Club cumple 4 años: un espacio con mil historias y una misma energía

El espacio cultural de San Luis Comuna Club, cumple cuatro años y lo celebra con una jornada extendida que reunirá música, arte, gastronomía y comunidad. Desde las 18 hasta las 6 de la mañana, el próximo sábado 11 de octubre, el predio abrirá sus puertas para vivir una nueva edición del clásico Cumpleañito Comuna, una fiesta que ya se volvió ritual para cientos de personas que encuentran en ese lugar algo más que un evento: una forma de estar juntos.

A lo largo de estos cuatro años, el lugar se consolidó como uno de los polos culturales más fuertes del centro del país. Nacido en octubre de 2021 de la mano de un grupo de amigos ligados a la producción de eventos, el proyecto surgió con una idea clara: crear un espacio para recitales, ferias y festivales en la ciudad de San Luis.



La respuesta no tardó en llegar. Desde sus primeras ediciones, el público convirtió Comuna Club en un punto de encuentro, expresión y pertenencia, donde conviven artistas locales, propuestas independientes y nombres de proyección nacional.

Este año, el espacio reafirmó su crecimiento y su proyección federal: por su escenario pasaron Guasones, El Kuelgue, Nonpalidece y Mariano Mellino, entre otros, mientras siguió apostando por la escena local con bandas como Dicardo Rarín, Los Playeros y la Copa Rastapaz, que ya va por su cuarta edición.

El equipo detrás de Comuna también estuvo a cargo de producciones de gran escala, como el show de Lali en el Royal Arena, y ya se prepara para recibir a Miranda! en el Anfiteatro Ave Fénix.

En lo que queda del 2025, el predio será sede de recitales de Bersuit, La Delio Valdez, Eruca Sativa, Gauchito Club, Skay Beilinson y Dread Mar I, consolidando su rol como epicentro de la música en vivo y el arte independiente en la región.

La grilla del Cumpleañito #4 promete una noche maratónica de música y cultura:

🎤 Shows en vivo de Proyecto Oobe, El Spurgin, Raíz Tres, La Descomunal Jam y La Planta Reggae.

🎧 DJ sets de Valentín Rojo, Agustín Díaz, Vanne, Samuel Agustín, Marlene y Twenty2, con visuales de VJ Gambitx.

🎨 Intervenciones artísticas del Museo de Murales by Bardo (Pepsi Music), galería de fotos de Bichos de Ciudad & Pistacho Audiovisual, conversatorio y pegatina de Estudio Espinillo, feria cannábica por Rastapaz Growshop, barbería Valhalla, y stream en vivo de TukiTV+.

🍔 Gastronomía local con Heroica, Caliris Burgers, Café Pehuen, Alfajores Entre Dos y Chocolates Del Turista.

Comuna celebra cuatro años sin perder su esencia: la de un espacio que crece desde la autogestión y la comunidad, sosteniendo el compromiso de hacer de San Luis un punto de encuentro para todas las expresiones culturales.