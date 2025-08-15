Este jueves 14 de agosto se llevó a cabo la compactación de 2.500 motos y caños de escape que permanecían desde hace años en los galpones municipales.

Se trata de vehículos incautados entre 2016 y 2018, cuyos propietarios no los retiraron a pesar de haberse realizado las publicaciones oficiales y los procedimientos administrativos correspondientes.

El intendente Maximiliano Frontera explicó que estas motos no pueden volver al comercio por carecer de documentación y para evitar una competencia desleal con los comerciantes locales.

Además, aclaró que el operativo no generó gasto alguno para el municipio, ya que la empresa encargada se queda con el material compactado como parte de pago.