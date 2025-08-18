Según la Red de Estaciones Meteorológicas, este lunes 18 la semana comenzó con condiciones inestables. La mañana se presentó fresca, mientras que la tarde se volverá algo más templada, aunque marcada por vientos intensos.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas desde la madrugada hasta la noche. Estas precipitaciones tendrían mayor presencia en la zona centro y noreste provincial.

Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 9°C, registrándose principalmente en horas de la noche, mientras que las máximas rondarán los 15°C en la tarde.

En cuanto al viento, por la mañana sopló del este a 12–19 km/h, pero hacia la tarde se espera un cambio al sector sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en el centro y norte de la provincia.

Para el martes, se anticipa otra jornada ventosa e inestable, con cielo nublado durante la mañana y chances de lloviznas aisladas hasta la tarde. Hacia la noche, el cielo tenderá a despejarse.

Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 6°C (algunas por la noche) y máximas de 14°C. El viento soplará del sur a 12–38 km/h, con ráfagas fuertes en el centro y norte.