Comienza el juicio por el crimen de Anahí Robledo Yuvero

La Oficina Judicial del Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción fijó para el 18 de noviembre el inicio del juicio oral contra Amado Raimundo Díaz, acusado de ser el autor del homicidio triplemente calificado de Anahí Robledo Yuvero.

El hecho que se juzgará ocurrió la madrugada del 23 de mayo de 2024, cuando, según la hipótesis fiscal, Díaz habría ingresado al domicilio familiar de su expareja, Isabel Yuvero, en el barrio Jardín del Sur. Allí, habría sorprendido a la adolescente mientras dormía y la atacó con un arma blanca.

La Fiscalía de Instrucción solicitó para el acusado la pena de reclusión perpetua, una figura excepcional del Código Penal Argentino, que implica una condena sin beneficios ni plazos definidos. Este tipo de sanción remite a casos emblemáticos como el de Carlos Robledo Puch, detenido desde hace más de cinco décadas.

El tribunal de juicio estará integrado por el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (presidente) y las Dras. Sandra Ehrlich y Virna Eguinoa (vocales).

Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán los Dres. Ernesto Lutens y Leandro Estrada; la querella será representada por la Dra. Laura Rodríguez, mientras que la defensa del acusado estará a cargo del Dr. Bautista Rivadera.

Entre las pruebas incorporadas se destacan registros de cámaras de seguridad, pericias de ADN, testimonios y el hallazgo de prendas con manchas de sangre pertenecientes a la víctima en la vivienda del imputado.