Comenzó el juicio contra Brisa Brizuela por el homicidio de Maximiliano Chávez

Este miércoles comenzó a ser juzgada Brisa Gianella Brizuela, acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo, por la muerte de Maximiliano Chávez.

La audiencia se desarrolló en la Sala de Juicios N°1 del edificio judicial de Villa Mercedes, donde tras los alegatos de apertura se declaró abierta la etapa probatoria y declararon cuatro testigos. El debate continuará este jueves desde las 11 horas.

El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2024, en un domicilio del barrio La Ribera (B° UOCRA), donde convivían la imputada, la víctima y el hijo de ambos.

El tribunal de juicio está integrado por las Dras. Virna Eguinoa (presidenta) y Daniela Estrada (primera vocal), y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (segundo vocal). Actúa como secretario el Dr. José Domínguez Molto.

Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el Dr. Ernesto Lutens (Fiscal de Juicio N°2), el Dr. Leandro Estrada (Fiscal de Instrucción) y la Dra. Mariana Olguín (Fiscal Adjunta).

La Defensa de la imputada está a cargo del Dr. Gustavo Reviglio y la Dra. Marcela Antequeda, mientras que la Querella, en representación de la familia de la víctima, es ejercida por el Dr. Javier Darnay.

Durante su exposición, la Fiscalía sostuvo que, tras una discusión, la imputada asestó varias heridas con un arma blanca, una de ellas en el tórax, lo que provocó la muerte de Chávez. El Dr. Leandro Estrada indicó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico producto de la lesión torácica izquierda.

El Dr. Ernesto Lutens afirmó que durante el debate se demostrará la autoría y responsabilidad penal de Brizuela y que se descartará cualquier causal de justificación. Además, la Fiscalía señaló conductas previas, la localización de la herida y acciones posteriores al hecho para acreditar la intención de matar.

La Querella adhirió a la postura fiscal y remarcó la relación conflictiva entre la imputada y la víctima. Sostuvo que existieron acciones previas que anticipaban el desenlace, contradicciones en los relatos y maniobras posteriores para contaminar la escena del crimen, descartando elementos que justifiquen el accionar.

Por su parte, la Defensa aseguró que probará que Brisa Brizuela fue víctima de violencia de género, con denuncias previas. La Dra. Antequeda afirmó que el día del hecho la víctima habría consumido sustancias prohibidas y que la discusión se originó cuando la imputada intentó evitar que Chávez se llevara al hijo en motocicleta. Según su relato, Brizuela actuó para repeler una agresión, encuadrando el hecho en legítima defensa.

El Dr. Reviglio agregó que se demostrará un contexto de violencia sostenido durante cinco años.

Tras los alegatos —transmitidos vía streaming por el canal de YouTube del Poder Judicial— la presidenta del tribunal recordó las recomendaciones para el tratamiento comunicacional, especialmente en lo referido a resguardar la identidad de niños, niñas, adolescentes y testigos.

En la primera jornada declararon los padres de la víctima y dos efectivos policiales. El debate continuará este jueves a las 11 horas, con la declaración de más testigos.