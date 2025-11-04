Comenzó el juicio a Juan Carlos Collado por la muerte de Aldana Aguilera y su hija

La familia rechazó un acuerdo económico y un juicio abreviado. Después de siete años de demoras, se inició en los tribunales de Villa Mercedes el debate oral por el doble homicidio culposo.

El juicio contra Juan Carlos Collado, acusado de causar la muerte de Aldana Aguilera, de 23 años, y su hija Natasha, de tres, comenzó finalmente en los tribunales de Villa Mercedes, tras siete años de dilaciones judiciales.

El hombre, de 73 años, está imputado por doble homicidio culposo agravado, tras embestir con su camioneta Ford Ranger a las víctimas que circulaban en moto en el cruce de 25 de Mayo y Ayacucho, el 16 de octubre de 2018.

Durante estos años, Collado y su defensa, encabezada por el abogado Flavio Ávila, presentaron múltiples recursos ante distintas instancias judiciales para evitar el inicio del debate oral. Incluso este año intentaron cerrar el proceso ofreciendo 15 millones de pesos a los padres de Aldana, quienes respondieron con un contundente “no”.

“Queremos el juicio, queremos que vaya preso”, expresó Edith, madre de la joven, al diario El Chorrillero, mientras esperaba ingresar a la sala.

El debate y los intentos por suspenderlo

Durante la primera jornada, Ávila pidió nuevamente suspender el juicio, argumentando que aún está pendiente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia y que, por tanto, continuar con el proceso “vulnera el debido proceso”.

El fiscal Ernesto Lutens se opuso con firmeza: “Ya van siete años. El año que viene esta causa prescribirá”, señaló.

También se manifestó en contra el abogado querellante Pascual Celdrán, que representa a la familia de las víctimas.

La jueza Cinthia Martín rechazó el planteo de la defensa y dio inicio al debate. La fiscalía recordó que el acusado violó la señalización del semáforo, embistiendo a las víctimas, y adelantó que buscará probar la responsabilidad directa del conductor.

Por su parte, el defensor negó que Collado haya cruzado con el semáforo en rojo y sugirió que el siniestro también se debió a una supuesta “imprudencia” de la conductora de la moto, afirmando que no usaba casco y viajaba con una menor.

La familia, visiblemente conmovida, escuchó los alegatos vistiendo remeras con los rostros de Aldana y Natasha y portando carteles en reclamo de justicia.

El juicio continuará este jueves a las 10, con la declaración de testigos y la apertura de la etapa probatoria.