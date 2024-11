En la antesala del verano que está por llegar a la Argentina una de las máximas preocupaciones que existe en la salud y gestión pública es cómo se desarrollarán los focos de dengue y en ese contexto existe un plan preventivo que pretende liberar 80 mil mosquitos machos estériles con el fin de combatir a esta epidemia que en los últimos años estuvo azotando a nuestro país de manera creciente.

El objetivo de este programa está puesto en lograr el control poblacional del Aedes Aegypti, en función de prevenir el riesgo de contraer y contagiar el dengue, el zika y la chikunguña, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) anunció la liberación de mosquitos estériles en el sur del Conurbano Bonaerense. El organismo firmó un acuerdo con la municipalidad de Ezeiza para implementar la Técnica del Insecto Estéril en el Barrio Uno.

#NacionalesVMI Combatirán el dengue con la liberación de 80 mil mosquitos fluorescentes. Los ejemplares son estériles y estarán teñidos de naranja o verde. #Dengue #Mosquito #Argentina pic.twitter.com/1CoUVhV0sA — Villa Mercedes Info (@vmercedesinfo) November 1, 2024

A partir de la firma del convenio entre el Municipio de Ezeiza y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente de Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional a cargo de Guillermo Francos, “se prevé para fines de noviembre comenzar las liberaciones periódicas en el sitio y, para eso la idea es producir alrededor de 80 mil machos estériles que todas las semanas serán liberados en puntos equidistantes del barrio para poder controlar la población de Aedes Aegypti” explicó la Bióloga responsable del Proyecto Control Ecológico de Mosquitos, Marianela García Alba, que se lleva adelante en laboratorios del Centro Atómico Ezeiza de la CNEA.

Los ejemplares serán fluorescentes y estarán “teñidos” de naranja o de verde. Los machos no pican ni contagian, por lo que no representan riesgo alguno para la población. “Si bien esto genera en la población un poco de ansiedad es importante no matarlos; por eso se liberan de forma inundativa para que sean mayor cantidad de la población silvestre para que ellos puedan realizar efectivamente su trabajo de encontrar una hembra, copular con ella y de esta manera controlar la población”, sumó la facultativa.

En qué consiste el convenio y cuál es el espíritu del Proyecto Control Ecológico de Mosquitos

El convenio firmado con el municipio de Ezeiza implementa un programa interinstitucional con la CNEA para desarrollar la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) a fin de llevar adelante el control de los mosquitos del género Aedes spp, especialmente la especie Aegypti con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades vectoriales como el Dengue.

La TIE es un método que se utiliza para controlar plagas de insectos que causan daños en la producción agropecuaria o que transmiten enfermedades. Se trata de una técnica ecológica, en la que no se usan pesticidas.

“El proyecto que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica para el control del Aedes Aegypti trata del desarrollo de la Técnica del Insecto Estéril en este mosquito vector del arbovirus, Dengue Zika y Chikunguña. La idea y aplicación de esta técnica es el control de las poblaciones del Aedes Aegypti mediante el uso de la liberación masiva de machos estériles. Se realiza en machos porque en el género Aedes no pican y, en particular en todos los mosquitos; la hembra es la única que puede picar ya que necesita sangre para el desarrollo de los huevos. Por esta razón podemos pensar en esta técnica debido a que este macho es inerte y no puede transferir estos virus”, desarrolló la experta en el tema de la CNEA, la Bióloga, Marianela García Alba, quien respecto de la TIE dijo: “La técnica propone la liberación inundativa de machos estériles en un área para que estos compitan por la cópula de las hembras salvajes y, cuando este macho estéril copula con una hembra salvaje los huevos que coloca la hembra no darán origen a nuevas larvas y, de este modo tampoco a nuevos adultos. Mediante liberaciones sucesivas de estos machos estériles vamos a lograr reducir la población y, por consiguiente, la transmisión de estos arbovirus”.

Sobre cómo diferenciar a un mosquito estéril, García Alba contó que están “matizados” con un polvo fluorescente. “Los mosquitos machos estériles se colorean con el objetivo de poder mediante el uso de trampas de adultos saber cómo se movilizan, cuánta supervivencia tienen en terreno y estimar la abundancia natural. Esta técnica de marcado, liberación y recaptura nos va a permitir estimar todos estos parámetros y, es muy utilizada en la ecología, por ejemplo, cuando se quiere determinar el número de ejemplares de una especie en peligro de extinción; se marcan también algunos individuos, se liberan en un área y podemos estimar así cuál es la población general según los marcados y cuales no lo están”, reveló.

“En nuestro caso, en la Comisión Nacional de Energía Atómica para formar las colonias que luego se liberaran formamos una colonia de la sepa local y, para esto ponemos ovitrampas que van a simular los contenedores que debemos remover en el descacharrado y todas las semanas colectamos los huevos colocados por las hembras del Aedes Aegypti para, de esta manera, partir de esos huevos para formar nuestras colonias de cría de la misma área. Estas ovitrampas nos dan dos informaciones. Por un lado, nos proveen los huevos para formar nuestras colonias y, por otro lado, nos dan idea de la dinámica poblacional en espacio-tiempo en el área de estudio”, detalló respecto de las estrategias que implementan desde los laboratorios del Centro Nacional de Energía Atómica ubicado a la vera del camino real Presbítero González y Aragón en el distrito de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Cuándo y dónde se hará la primera prueba de la Técnica del Insecto Estéril para combatir el Dengue

Para la prueba piloto de la TIE se eligió el Barrio Uno de Ezeiza por su cercanía con el Centro Atómico. En base al convenio entre la CNEA y el municipio, se realizará una coordinación interinstitucional para la liberación de mosquitos en forma masiva. Previamente, ya se hicieron algunos ensayos exitosos en el predio del Centro Atómico de Ezeiza (CAE).

“Se prevé para fines de noviembre comenzar las liberaciones periódicas en el sitio y, para eso, la idea es producir alrededor de 80 mil machos estériles todas las semanas que serán liberados en puntos equidistantes del barrio para poder controlar la población de Aedes Aegypti. Obviamente esto va a tener que ver con la densidad poblacional del área, pero estimamos que con 80 machos estériles sería lo adecuado. Estos machos se van a liberar en dos lotes de 40 mil dos veces por semana en alrededor de entre 50 y 100 metros dentro del barrio”, adelantó la científica Argentina. La acción tendrá lugar en las 40 hectáreas del Barrio Uno, con tandas de 80.000 por semana durante un año y se espera que el impacto positivo de la TIE se registre después de los primeros cuatro meses, informaron en un informe de prensa de la CNEA.

A su vez, la Bióloga al frente del Proyecto, Marianela García Alba argumentó que “por el momento la idea es tener el estudio de factibilidad de la aplicación de esta técnica viendo la eficiencia en terreno y posibles modificaciones que se deban realizar de modo de tener los datos de la reducción poblacional de esta área y, luego ver en otras regiones del país donde estén interesados en aplicar esta técnica”.

Asimismo, la CNEA tiene previsto realizar más liberaciones de mosquitos a escala piloto en distintas zonas del país. También existe la posibilidad de que las jurisdicciones interesadas en llevar la técnica a sus territorios presenten sus solicitudes al organismo. El proyecto es financiado por la CNEA que además recibe aportes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Fundación Balseiro en equipamiento, insumos, capacitaciones y asesoramiento técnico. Al mismo tiempo, las instituciones del municipio colaboran con instalaciones, logística y personal para monitorear las trampas de mosquitos.

La CNEA y su colaboración con la TIE en Latinoamérica

En 2016, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) convocó a la CNEA para participar en un proyecto para aplicar la TIE para controlar la población de Aedes Aegypti en Latinoamérica. Desde entonces, se vienen desarrollando investigaciones y ensayos en el CAE, donde el Departamento de Aplicaciones Agropecuarias tiene un laboratorio de cría de mosquitos. Cuando los ejemplares llegan al estadio de pupa, los machos son separados de las hembras para su marcado y esterilización en la Planta de Irradiación Semi Industrial.

La TIE ya se utiliza en forma efectiva contra la plaga de la mosca de la fruta en la región de Cuyo. También hay casos exitosos de su uso contra el Aedes Aegypti en Estados Unidos, España, Italia, Singapur, China, Indonesia, Malasia, Portugal, Croacia, Suiza, Chile, Brasil y México. En Fort Myers, Florida (Estados Unidos), la población de mosquitos se redujo notablemente en el primer año del proyecto, que fue 2020, y logró suprimirse por completo hacia 2022.

Por último, volvieron a resaltar la importancia de sostener las medidas de prevención y control para abordar de manera integral y durante todo el año la epidemia de dengue.