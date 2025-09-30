Colegiales inauguró su cancha sintética y homenajeó al “Pocho” Barroso

El Club Atlético Colegiales estrenó oficialmente su cancha de césped sintético, un espacio que permitirá ampliar la práctica deportiva en la institución y que además lleva el nombre de un histórico referente: Juan Felipe “Pocho” Barroso, recordado goleador y entrenador.

El predio, de 80 metros por 28, está acondicionado para partidos de nueve contra nueve o bien para entrenamientos en tres sectores diferenciados. La obra incluyó iluminación y cerramiento perimetral, resultado de una administración ordenada y del apoyo de la Municipalidad de Villa Mercedes.

Durante la inauguración, el presidente del club, Hugo Carena, remarcó la importancia de este avance no solo en lo deportivo, sino también en lo social: “Hoy el club está lleno de chicos y chicas que encuentran en el deporte un espacio de formación, amistad y contención. Los clubes cumplen un rol fundamental para alejar a los jóvenes de los peligros de la calle y transmitir valores como la empatía, la solidaridad y la fraternidad”.

El homenaje a Barroso fue impulsado por exjugadores que lo tuvieron como técnico. La emoción fue evidente: “Ver las lágrimas en los ojos del Pocho fue la confirmación de que estábamos en el camino correcto. Es un reconocimiento más que merecido”, expresó Carena.

Finalmente, el dirigente advirtió sobre la necesidad de preservar la esencia de los clubes de barrio frente a los intentos de privatización: “Los clubes no generan ganancias; generan oportunidades, contención y vida comunitaria. Por eso es fundamental que el Estado los acompañe y que la sociedad los valore”.

Fuente: Buenos Días Mi Gente, Radio 107.5 MHz Un Nuevo Sol, Splendid y La Pedrera Noticias.