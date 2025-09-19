Colapinto, último en Bakú: otro viernes difícil para Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a sufrir la falta de rendimiento de su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde no logró destacarse en las prácticas libres del viernes.

En la FP1, el pilarense se ubicó 19°, a más de dos segundos y medio del británico Lando Norris (McLaren), quien marcó el mejor tiempo. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó aún más atrás.

La situación se complicó en la FP2, donde Colapinto cerró la jornada en la 20° posición, último en la tabla, a casi medio segundo del penúltimo, Fernando Alonso (Aston Martin).

La sorpresa del día fue el registro de Lewis Hamilton (Ferrari), que se quedó con el mejor tiempo en la segunda sesión con 1:41,293. Lo escoltaron su compañero Charles Leclerc y los pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli.

En tanto, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), fue segundo en la FP1 y 12° en la FP2, mientras que su coequiper Norris ganó la primera tanda pero chocó en la segunda y quedó 10°. El tricampeón Max Verstappen (Red Bull) finalizó 7° y 6° en las dos sesiones.

La actividad en Bakú continuará este sábado con la FP3 a las 5:30 (hora argentina) y la clasificación desde las 9.