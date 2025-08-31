Colapinto rozó los puntos en Países Bajos y cerró 11° con Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedando muy cerca de conseguir sus primeros puntos oficiales con Alpine.

Tras tres semanas de pausa, el joven de Pilar largó desde la 16ª posición y, con una buena remontada, logró avanzar en el clasificador. Sin embargo, las órdenes de equipo y los múltiples ingresos a boxes le impidieron meterse en el top 10.

En lo más alto del podio, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se llevó la victoria, seguido por Max Verstappen (Red Bull) en su tierra natal y el sorprendente Isaac Hadjar (Racing Bulls) en el tercer lugar.

Colapinto protagonizó un arranque sólido: superó a Gabriel Bortoleto (Sauber) y luego a su propio compañero Pierre Gasly, aunque poco después recibió la orden de dejarlo pasar, lo que condicionó su estrategia. La carrera estuvo marcada por tres safety cars, incidentes como el abandono de Lewis Hamilton y el accidente de Charles Leclerc, que alteraron la grilla.

Finalmente, tras una intensa pelea con Esteban Ocon (Haas) en las últimas vueltas, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la posición 11, a las puertas de hacer historia para el automovilismo argentino.