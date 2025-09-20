Colapinto chocó en Bakú y largará 16° en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto volvió a sufrir un golpe en clasificación y deberá largar desde atrás en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine chocó en la Q1 del Circuito Callejero de Bakú y finalizó en la 16ª posición de la grilla.

El pilarense venía marcando una buena vuelta en el cierre de la primera tanda, pero perdió el control en una curva y se estrelló contra el paredón. La sesión estuvo marcada por varias interrupciones con bandera roja, primero por el accidente de Alexander Albon (Williams) y luego por el propio Colapinto.

Los otros eliminados en Q1 fueron Albon, Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hulkenberg (Sauber). Para el argentino es otro duro golpe en clasificación, tras situaciones similares en Italia y Gran Bretaña. Deberá remontar desde el fondo si quiere sumar puntos este domingo.

El gran dominador de la jornada fue Max Verstappen (Red Bull), que marcó un tiempo de 1:41,117 y largará desde la pole position. El neerlandés viene de ganar en Italia y buscará seguir recortando distancia en el campeonato.

La sorpresa fue Carlos Sainz Jr. (Williams), que se ubicó segundo, seguido por el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls). En tanto, los aspirantes al título, Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), partirán séptimo y noveno, respectivamente.

La Q3 también estuvo marcada por incidentes: los choques de Charles Leclerc (Ferrari) y Piastri obligaron a desplegar banderas rojas.