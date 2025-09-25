CLIP llegó a Villa Mercedes con capacitación en comunicación y tecnología

Este jueves, la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) abrió sus puertas desde las 9:00 para dar inicio a una nueva jornada de CLIP (Comunicaciones, Lenguajes, IA y Producción). La propuesta, que en junio se desarrolló en San Luis, tuvo su segunda escala en la ciudad de Villa Mercedes.

La actividad estuvo destinada a estudiantes de 4° a 6° año y hasta 7° en las escuelas técnicas, con el objetivo de acercar al ámbito educativo herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, streaming, producción digital y redacción multimedia.

El secretario de Comunicación, Diego Masci, acompañado por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, encabezó la apertura. Masci resaltó: “CLIP pone la educación en el centro de las políticas públicas, actualizando los lenguajes de la comunicación y capacitando a los jóvenes para aprovechar los recursos que tienen a mano”.

La voz de los protagonistas también fue parte de la jornada. Celeste Chacón, alumna del Colegio Bellas Artes, expresó: “No tenemos orientación en comunicación, pero estamos muy emocionados de aprender algo nuevo”. A su vez, Javier Cometo, docente de la Escuela Técnica N°15, destacó: “Hace dos años trabajamos en una radio escolar. Estas capacitaciones son puertas que se abren y el streaming hoy te conecta con el mundo”.

Como en la edición anterior en el Centro Cultural Puente Blanco, hubo espacios de formación también para docentes. El encuentro incluyó acreditaciones, desayuno y actividades de integración, reforzando el espíritu comunitario del evento.

Con esta nueva etapa en Villa Mercedes, CLIP reafirma su propósito de preparar a las próximas generaciones en un contexto atravesado por la innovación, la inmediatez y la transformación digital.

ANSL