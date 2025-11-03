Clínica del Niño: confirman fecha para la tercera subasta judicial

En el marco de la causa por concurso y quiebra de la Clínica del Niño de Villa Mercedes, el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N°3 de la Segunda Circunscripción Judicial dispuso la realización de la tercera subasta pública electrónica, según lo establece la Sentencia Interlocutoria N°268.

Esta etapa comprende los bienes remanentes de la primera subasta que quedaron desiertos, los cuales saldrán nuevamente a la venta con una reducción en sus valores base.

El proceso estará a cargo del martillero Rodrigo Nicolás Aleksandroff, e iniciará el 10 de noviembre de 2025 a las 8:00, permitiendo a los usuarios registrados presentar sus ofertas a través del Portal de Subastas del Poder Judicial de San Luis.

El cierre será el 14 de noviembre, con horarios escalonados:

🕑 14:00 para los lotes del 1 al 50

🕒 15:00 para los lotes del 51 al 100

🕓 16:00 para los lotes del 101 al 136

Cabe recordar que el sistema prevé la “opción de minuto adicional”, que prorroga automáticamente el cierre de las pujas cuando se realiza una oferta en el último minuto.

lotes-prim-etapar-segunda-parte

Los interesados pueden consultar los tutoriales y guías de registro y participación en el siguiente enlace oficial:

👉 https://subastas.justiciasanluis.gov.ar/guia/

Asimismo, las preguntas frecuentes están disponibles en:

🔗 https://subastas.justiciasanluis.gov.ar/preguntas_frecuentes/

Para ingresar directamente al sistema de subastas electrónicas judiciales:

🌐 https://subastas.justiciasanluis.gov.ar/