Clima: Villa Mercedes tendrá una semana de calor y cielo despejado

Tras un fin de semana marcado por la inestabilidad climática, Villa Mercedes se prepara para una semana cálida y con cielo despejado, según los informes de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

Las precipitaciones recientes, acompañadas por granizo y máximas de hasta 34°, quedarán atrás para dar lugar a jornadas de buen tiempo.

Para este lunes, la temperatura máxima alcanzará los 31°, mientras que la mínima descenderá a 7°, lo que anticipa un marcado descenso térmico hacia la tarde-noche.

El martes será la jornada más calurosa de la semana, con 32° de máxima y 15° de mínima.

El miércoles repetirá condiciones similares, con 30° de máxima y 14° de mínima, manteniendo el ambiente estable y sin probabilidad de lluvias.