Claudio Poggi se disculpó con una periodista tras su exabrupto en la Sociedad Rural

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ofreció disculpas públicas a la periodista Yamila García Torres, conductora del programa “Mañana es tarde” por radio Lafinur, luego de un episodio ocurrido durante la inauguración de la 78° Feria de la Sociedad Rural de San Luis. El mandatario reconoció que se dirigió de “manera inadecuada” hacia la trabajadora de prensa y extendió sus disculpas a “todos los periodistas en general”.

El mensaje fue difundido el domingo a las 22:05 en la cuenta oficial de X (ex Twitter) del gobernador, donde expresó:

“Mi respuesta no se corresponde con la investidura que represento ni con el trato respetuoso y cotidiano que tengo con la prensa”.

El hecho que originó la controversia ocurrió el sábado, cuando García Torres le consultó a Poggi sobre su vínculo con el ex candidato a diputado nacional José Luis Espert. Molesto por la pregunta, el gobernador respondió de forma inapropiada: “Cómo hinchás las bolas”, expresión que fue registrada por testigos y colegas.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la actitud del mandatario a través de un comunicado y exigió al secretario de Comunicación, Diego Masci, un pedido formal de disculpas. Si bien el funcionario aseguró que evaluaría la situación, el mensaje del gobernador se conoció horas después.

Sin embargo, Poggi evitó pronunciarse sobre el accionar de su equipo de seguridad, que según la denuncia de la periodista, la apartó de manera violenta, provocándole un rasguño en el brazo.