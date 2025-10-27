Circulaba con herramientas robadas en una moto sin documentación y quiso huir de la policía

Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes, donde demoraron a un joven de 24 años.

Mientras efectuaban tareas de prevención, los uniformados observaron al individuo desplazarse en una motocicleta Zanella RX 150, que remolcaba un pequeño carro por las calles Montevideo y Rivadavia. Al notar la presencia policial, el conductor cruzó un semáforo en rojo y adoptó una actitud sospechosa.

Tras una breve persecución, fue interceptado en la intersección de Montevideo y Urquiza. Los policías constataron que no contaba con la documentación de la moto ni licencia de conducir.

En el carro llevaba dos bordeadoras Sthil, una bordeadora Daewoo y un rastrillo, sin poder justificar la procedencia de los objetos.

El joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 8ª, mientras que la motocicleta, el carro y los elementos fueron secuestrados preventivamente, quedando todo a disposición de la Justicia.