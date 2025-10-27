Circulaba con herramientas robadas en una moto sin documentación y quiso huir de la policía

Fue interceptado tras cruzar un semáforo en rojo y no poder justificar los elementos que transportaba.

Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes, donde demoraron a un joven de 24 años.

Mientras efectuaban tareas de prevención, los uniformados observaron al individuo desplazarse en una motocicleta Zanella RX 150, que remolcaba un pequeño carro por las calles Montevideo y Rivadavia. Al notar la presencia policial, el conductor cruzó un semáforo en rojo y adoptó una actitud sospechosa.

Tras una breve persecución, fue interceptado en la intersección de Montevideo y Urquiza. Los policías constataron que no contaba con la documentación de la moto ni licencia de conducir.

En el carro llevaba dos bordeadoras Sthil, una bordeadora Daewoo y un rastrillo, sin poder justificar la procedencia de los objetos.

El joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 8ª, mientras que la motocicleta, el carro y los elementos fueron secuestrados preventivamente, quedando todo a disposición de la Justicia.