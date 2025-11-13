Cinco personas resultaron heridas en un accidente en Potrero de los Funes

Este miércoles 12 de noviembre, cerca de las 14:00, se registró un accidente automovilístico en el kilómetro 15,5 de la Ruta Provincial 18, en la zona de la Quebrada de los Cóndores.

Según informaron desde la Comisaría Distrito 33°, una mujer de 33 años conducía un Renault Sandero Stepway en dirección norte–sur junto a su hijo de 4 años cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo en una curva e impactó contra un local comercial ubicado al costado de la ruta.

En el comercio se encontraban dos mujeres de 55 y 29 años y un hombre de 27, quienes resultaron lesionados por el choque.

Personal médico del sistema público de salud provincial acudió al lugar y asistió tanto a los ocupantes del vehículo como a las personas que estaban en el local. Las cinco víctimas fueron trasladadas en ambulancias hacia hospitales de San Luis y Juana Koslay para recibir atención médica más compleja.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Distrito 33°, la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, y Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y controlaron el tránsito hasta normalizar la circulación.