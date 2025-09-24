Científicos japoneses avanzan en el desarrollo de una droga que regenera dientes perdidos

Un avance científico sin precedentes podría transformar la odontología moderna: un equipo de investigadores japoneses logró desarrollar un fármaco capaz de regenerar dientes perdidos de manera natural.

La investigación está liderada por el Dr. Katsu Takahashi y su equipo en el Instituto de Investigación Médica del Hospital Kitano, donde se descubrió que al bloquear la proteína USAG-1 —responsable de suprimir el desarrollo dental— se desencadena el crecimiento de nuevas piezas dentales.

Los primeros ensayos en ratones fueron exitosos y ya se preparan las pruebas clínicas en humanos, con el objetivo de que el tratamiento pueda estar disponible en 2030. Este descubrimiento se apoya en la idea de que los seres humanos, al igual que tiburones o elefantes, poseen un “tercer conjunto” de dientes latentes que pueden activarse en condiciones adecuadas.

Si los resultados acompañan, la terapia podría revolucionar los tratamientos odontológicos, ofreciendo una alternativa a los implantes y prótesis dentales y otorgando una “tercera oportunidad” para recuperar la sonrisa perdida por enfermedad, lesiones o envejecimiento.