Edgar “Chulo” Medina volvió a los escenarios tras superar una delicada cirugía cardíaca y prepara un fin de semana a pura música. El reconocido baterista villamercedino se presentará este viernes 15 de agosto en la Casa de la Cultura para celebrar el Día del Baterista Argentino, y el sábado 16 dictará un taller especializado en batería aplicada al folklore en su estudio particular.

Medina, quien fue operado en mayo para reemplazar una válvula aórtica calcificada, destacó la importancia de los controles médicos anuales, ya que su problema fue detectado en un chequeo de rutina. “A los tres días ya estaba caminando y, al mes, volví a tocar la batería”, contó con orgullo.

El músico agradeció el apoyo de la comunidad, especialmente de quienes colaboraron como dadores de sangre para su intervención en Córdoba. “Me sentí muy querido y acompañado”, señaló.

Sobre la agenda cultural, explicó que la celebración del Día del Baterista, originalmente prevista para julio en homenaje a Oscar Moro, incluirá charlas, entrevistas y presentaciones en vivo, cerrando con su trío de blues. El taller del sábado abordará técnicas y adaptaciones rítmicas de la batería al folklore, junto a los músicos Marcelo Herrera y Juanca Pellegrini.

“Lo importante es respetar la poesía, la orquestación y la dinámica del folklore, pero también animarse a fusionar con otros géneros”, subrayó. Medina resaltó que la batería, aunque concebida como instrumento de acompañamiento, puede enriquecer la música tradicional si se interpreta con criterio y sensibilidad.