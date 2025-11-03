Choque y vuelco en Villa Mercedes: un Nissan Kicks terminó de costado, sin heridos

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes movilizó a los Bomberos Voluntarios “El Fortín” en Villa Mercedes. Cerca de las 8:00 horas, una dotación con cuatro efectivos acudió a la esquina de San Luis y Europa, donde un Nissan Kicks terminó volcado tras colisionar con otro vehículo urbano.

Según informó el bombero Federico Romero, al llegar al lugar se constató que “uno de los vehículos, por el impacto, había quedado lateralizado sobre uno de sus costados”. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.

El personal de bomberos realizó tareas preventivas y de seguridad mientras aguardaba la intervención policial para la remoción del rodado. Romero destacó que una mujer fue atendida de forma preventiva, aunque se encontraba fuera de peligro.

En desarrollo…