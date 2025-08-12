Este lunes 11 de agosto, cerca de las 18:15, un choque en cadena en la Avenida Circunvalación (ex Ruta Nacional 147), a la altura del Puente Derivador, dejó como saldo dos personas lesionadas.

Por causas que aún se investigan, colisionaron cuatro vehículos que circulaban de sur a norte:

Toyota Corolla conducido por una mujer de 53 años.

Motocicleta Motomel S2 manejada por un joven de 20 años.

Otro Toyota Corolla conducido por un hombre de 39 años.

Volkswagen Up manejado por una mujer de 43 años.

El joven motociclista y el hombre de 39 años sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por personal del Sempro. Posteriormente, el primero fue derivado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” y el segundo al Hospital Cerro de la Cruz.

A todos los conductores se les practicó test de alcoholemia, resultando negativo (0,00 gr/l) en cada caso.