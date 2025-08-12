Este lunes 11 de agosto, cerca de las 18:15, un choque en cadena en la Avenida Circunvalación (ex Ruta Nacional 147), a la altura del Puente Derivador, dejó como saldo dos personas lesionadas.
Por causas que aún se investigan, colisionaron cuatro vehículos que circulaban de sur a norte:
-
Toyota Corolla conducido por una mujer de 53 años.
-
Motocicleta Motomel S2 manejada por un joven de 20 años.
-
Otro Toyota Corolla conducido por un hombre de 39 años.
-
Volkswagen Up manejado por una mujer de 43 años.
El joven motociclista y el hombre de 39 años sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por personal del Sempro. Posteriormente, el primero fue derivado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” y el segundo al Hospital Cerro de la Cruz.
A todos los conductores se les practicó test de alcoholemia, resultando negativo (0,00 gr/l) en cada caso.