Choque fatal en la Autopista: murieron un hombre y un niño

En la madrugada de este viernes 29 de agosto, cerca de las 3:00, un trágico accidente de tránsito se registró en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 806.

Un Mercedes Benz GLA 200, que circulaba en dirección de oeste a este, impactó contra la parte trasera de un camión Chevrolet D6503 que transitaba en la misma dirección.

En el automóvil viajaban tres personas: el conductor de 37 años, domiciliado en San Luis; un hombre de 64 años, oriundo de El Trapiche; y un niño de 12 años, también con domicilio en la ciudad capital.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre de 64 años y el menor fallecieron en el lugar, lo que fue constatado por personal médico del Sempro. El conductor, en tanto, fue trasladado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde permanece internado con politraumatismos y lesiones en la cabeza.

En el camión se trasladaban dos hombres de 57 y 30 años, ambos de San Vicente (provincia de Buenos Aires), quienes resultaron ilesos. Según confirmaron las autoridades, al chofer se le realizó el alcotest, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l de alcohol en sangre).

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial trabaja para establecer las causas del siniestro.