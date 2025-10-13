Choque entre dos camiones en la Autopista de las Serranías Puntanas

Durante la madrugada de este lunes 13 de octubre, alrededor de la 1:45, se registró un accidente de tránsito sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, a unos 700 metros del puente de la Ruta Provincial 3 (extremo sur) de la ciudad de San Luis.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 36 años, oriundo de Mendoza, conducía un camión Scania con acoplado vacío en dirección oeste-este cuando, presuntamente, se habría quedado dormido, impactando desde atrás a un camión Fiat 619 que transportaba ladrillos cerámicos y era guiado por otro conductor mendocino de 32 años.

Tras el fuerte choque, personal del Sempro, Bomberos y Policía acudió rápidamente al lugar y asistió a ambos conductores, quienes solo presentaron golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

La zona fue momentáneamente cortada al tránsito mientras se retiraba parte de la carga caída sobre la calzada, y se realizaron tareas preventivas de seguridad vial.