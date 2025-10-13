Choque entre dos camiones en la Autopista de las Serranías Puntanas

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, cerca del acceso sur de la capital puntana.

Durante la madrugada de este lunes 13 de octubre, alrededor de la 1:45, se registró un accidente de tránsito sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, a unos 700 metros del puente de la Ruta Provincial 3 (extremo sur) de la ciudad de San Luis.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 36 años, oriundo de Mendoza, conducía un camión Scania con acoplado vacío en dirección oeste-este cuando, presuntamente, se habría quedado dormido, impactando desde atrás a un camión Fiat 619 que transportaba ladrillos cerámicos y era guiado por otro conductor mendocino de 32 años.

Tras el fuerte choque, personal del Sempro, Bomberos y Policía acudió rápidamente al lugar y asistió a ambos conductores, quienes solo presentaron golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

La zona fue momentáneamente cortada al tránsito mientras se retiraba parte de la carga caída sobre la calzada, y se realizaron tareas preventivas de seguridad vial.