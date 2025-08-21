Choque de camiones en la Autopista de las Serranías Puntanas

Este miércoles 20 de agosto, alrededor de las 23:00, se registró un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 839 de la Autopista de las Serranías Puntanas, entre las localidades de Chosmes y Alto Pencoso, según informó la Comisaría Distrito 48° de Balde.

Una mujer de 33 años, con domicilio en la provincia de Córdoba, conducía un camión Volvo VM 330 con semirremolque que transportaba aceite cuando impactó la parte trasera de un camión Fiat 619 N1 con acoplado, que trasladaba maíz y era conducido por un hombre de 48 años, oriundo de Mendoza.

La conductora declaró que se había quedado dormida al volante, provocando así la colisión. Ambos conductores fueron sometidos al alcotest, con resultado negativo de 0,00 gr/lts de alcohol en sangre.

No se reportaron heridos de gravedad.