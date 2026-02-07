Chocó contra el portón de una casa y dio positivo en el alcotest

Un hombre de 28 años dio positivo en el test de alcoholemia tras protagonizar un accidente de tránsito con daños materiales en la ciudad de Villa Mercedes, durante la mañana de este sábado 7 de febrero.

De acuerdo a lo informado por la Comisaría Seccional 9°, el siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 en calle 3 de Febrero, entre avenida 25 de Mayo y Pueyrredón. Según las averiguaciones, el conductor circulaba a bordo de una camioneta Fiat Strada, acompañado por su pareja, una mujer de 35 años, cuando perdió el control del vehículo e impactó contra el portón de una vivienda.

Como consecuencia del choque, se registraron daños materiales tanto en la camioneta como en un Chevrolet Spin que se encontraba estacionado dentro del garaje del inmueble.

En el lugar, personal de Tránsito Municipal realizó el alcotest al conductor, el cual arrojó resultado positivo de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Ante esta situación, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente y procedieron al secuestro preventivo del vehículo.

Cabe destacar que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.