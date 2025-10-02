Chocaron una moto y un colectivo: una adolescente resultó herida

Desde la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2 informaron que en la tarde del miércoles 1 de octubre, alrededor de las 17:30, se produjo un accidente vial en la intersección de Balcarce y Teodoro Fels, en Villa Mercedes.

Según los primeros datos, un colectivo Mercedes Benz de transporte urbano, conducido por un hombre de 39 años, colisionó con una motocicleta Keller 110 cc, al mando de una adolescente de 16 años.

El colectivo transitaba por calle Balcarce en dirección norte-sur, mientras que la moto lo hacía por Teodoro Fels de este a oeste.

Como resultado del impacto, la joven motociclista sufrió lesiones y fue asistida en el lugar por personal de Sempro. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica de mayor complejidad.